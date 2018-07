Mané Garrincha resiste à tentativa de implosão

Último vestígio da arquitetura original do estádio, inaugurado no início dos anos 70, que está em obras para a Copa de 2014, a arquibancada seria mantida no projeto do novo Estádio Nacional de Brasília. Mas, de acordo com o governo do Distrito Federal, uma alteração determinada pela Fifa na altura das placas comerciais ao redor do campo forçou a mudança. O estádio, com capacidade para 70 mil pessoas, é o trunfo de Brasília para tentar receber a abertura do Mundial.