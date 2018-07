Manifestação atrasa abertura dos portões do estádio O protesto que acontece em frente ao Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha), contra a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014 no País, provocou o atraso na abertura dos portões da arena para os torcedores que vão assistir ao jogo entre Brasil e Japão, a partir das 16 horas deste sábado. O local deveria ser aberto ao público ao meio-dia, mas, por conta da manifestação, ainda não há previsão de quando a entrada será liberada.