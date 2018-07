Manifestantes agendam protesto contra campo de golfe no Rio

Ativistas contrários à construção do campo de golfe das Olimpíadas na área da reserva de Marapendi, zona oeste do Rio, estão marcando uma manifestação para este sábado na frente do hotel onde está ocorrendo reuniões do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Copacabana, zona sul.

O protesto, intitulado "Farofada no Windsor para receber o Comitê Olímpico Internacional", está sendo organizado pelo grupo "Ocupa Golfe" por meio do Facebook. A intenção é iniciar a manifestação no mesmo horário em que haverá uma coletiva de imprensa com o presidente do COI, Thomas Bach.

Desde o fim do ano passado, ativistas do "Ocupa Golfe" têm acampado como forma de protesto em frente à construção do campo. Segundo eles, o local é uma área de preservação ambiental que não está sendo respeitada. Além disso, criticam remoções ocasionadas em função da Olimpíada.