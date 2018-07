Manifestantes invadem hotel durante reunião do COI no Rio

Um protesto, inicialmente pacífico, terminou em confusão na tarde deste sábado no lobby de um hotel de luxo, em Copacabana, zona sul do Rio, onde ocorrem reuniões do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Aproximadamente 10 manifestantes contrários à construção do campo de golfe olímpico na Reserva de Marapendi, zona oeste da cidade, se concentraram na entrada do hotel com faixas e bandeiras. Em dado momento, alguns deles tentaram entrar no saguão do hotel. Seguranças tentaram intervir, mas os ativistas resistiram com empurrões e chegaram ao interior do estabelecimento.

Rapidamente, eles foram cercados por profissionais da imprensa de todo o mundo que estão fazendo a cobertura da visita do COI. "Desmataram nossa reserva ecológica na Barra da Tijuca para construir um campo de golfe", reclamava uma das manifestantes, que também soava apitos.