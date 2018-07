Manny Pacquiao vai lutar com Shane Mosley em 7 de maio

O filipino Manny Pacquiao vai enfrentar o norte-americano Shane Mosley na sua próxima luta, marcada para o dia 7 de maio, em Las Vegas, afirmou o promotor Bob Arum. Ele explicou que o contrato será assinado depois que os advogados de Mosley aprovarem os últimos detalhes do combate, válida pela categoria meio-médio.

O promotor acrescentou que Mosley foi escolhido como adversário por considerar que é o pugilista mais famoso e com mais êxitos em uma lista de candidatos que incluía o mexicano Juan Manuel Márquez e o norte-americano Andre Berto. Mosley "é o nome mais reconhecido, e esta será uma luta difícil", disse Arum.

Ele se reuniu com Pacquiao na semana passada nas Filipinas. O boxeador acredita ser quase impossível marcar o aguardado combate com Floyd Mayweather Jr., por conta dos problemas judiciais da família do lutador. Considerado o principal pugilista da atualidade, Pacquiao derrotou o mexicano Antonio Margarito no seu último combate, realizado em 13 de novembro.