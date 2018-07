Manny Pacquiao vence e leva título em oitava categoria diferente

O filipino Manny Pacquiao conquistou, em luta encerrada na madrugada deste domingo, em Dallas, nos Estados Unidos, o seu oitavo título mundial em oito categorias diferentes ao derrotar, por pontos, o mexicano Antonio Margarito. O boxeador já tinha o recorde de sete cinturões em sete categorias distintas e agora ampliou a sua marca ao levar o cinturão médio ligeiro do Conselho Mundial de Boxe (CMB).

Diante de mais de 41 mil pessoas no estádio do Dallas Cowboys, tradicional time de futebol americano, Pacquiao compensou a sua menor envergadura e força com velocidade e agressividade, dominando toda a luta, que teve 12 rounds.

O filipino esteve a ponto de nocautear Margarito, que conseguiu se manter em pé diante do maior pugilista da atualidade, mas acabou tendo a sua derrota decretada por unanimidade pelos jurados do combate.

Ao final da luta, Pacquiao disse: "Não posso crer que venci alguém tão forte e tão grande. É difícil. Realmente fiz todo o possível para ganhar a luta". Com o triunfo deste domingo, ele agora contabiliza um cartel de 52 vitórias (38 por nocaute), três derrotas e dois empates.