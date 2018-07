Manny Pacquiao x Marquez IV vale cinturão da década no boxe

A rivalidade entre México e Filipinas no boxe atinge seu momento máximo, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, quando irão se enfrentar pela quarta vez Manny Pacquiao x Juan Manuel Marquez. Nenhum dos pugilistas é detentor de um título mundial, mas a credibilidade de ambos na nobre arte é tão grande que a Organização Mundial de Boxe (OMB) resolveu confeccionar um cinturão especial para presentear o vencedor, que será declarado o campão da década para a entidade.

Todos os 16 mil ingressos foram vendidos e mais de um milhão de assinaturas no pay-per-viewdeverão ser negociadas. Cerca de 150 países receberão as imagens do combate, que vai distribuir R$ 52 milhões de bolsa para Pacquiao e R$ 20,8 milhões para Marquez. O SporTV transmite a partir da 1h de domingo.

"Vou surpreender Marquez desta vez. Serei agressivo desde o gongo inicial", disse Pacquiao, que venceu dois dos três duelos (2011 e 2008). O primeiro, em 2004, terminou empatado. "Sei que terei quatro adversários. Além de Manny, terei de encarar os três jurados", afirmou Marquez, que jamais se conformou em não ter vencido nenhuma das lutas. Os especialistas não acreditam que desta vez o combate chegue aos 12 roundes.

Pacquiao e Marquez somam 54 vitórias cada. O filipino perdeu quatro vezes e o mexicano seis.