Mano abre as portas para Ronaldinho

Um dos nomes mais importantes do Brasil na conquista do Mundial de 2002, Ronaldinho Gaúcho deixou a desejar na edição seguinte da competição, em 2006, e nem sequer foi convocado para a Copa disputada recentemente na África do Sul. Mas se engana quem pensa que o meia-atacante do Milan já encerrou seu ciclo na seleção. Hoje, com 30 anos, Ronaldinho está nos planos de Mano Menezes e, ao que tudo indica, em breve, voltará à equipe. Pode até ser convocado para o amistoso contra a Argentina, em 17 de novembro, no Catar.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, publicada ontem, Mano mostrou sua disposição de ter Ronaldinho no grupo o mais rápido possível. "Poderia jogar contra a Argentina, porque temos necessidade. Precisamos de uma ligação entre Alexandre Pato e Robinho e o Ronaldinho está em condições de fazer isso e merece a confiança."

Ainda de acordo com o diário, Mano encontrou-se com Ronaldinho no domingo, no centro de treinamento do Milan. "Estava motivado, decididamente em forma, em todos os pontos de vista", prosseguiu o treinador.

À tarde, em meio à repercussão das declarações de Mano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou que o treinador tivesse falar em algum jogador especificamente.

Antes mesmo da viagem para a Europa, Mano já dava pistas de que conta com Ronaldinho Gaúcho neste início de trabalho visando ao Mundial no Brasil, em 2014. Elogiou o atleta em quase todas as entrevistas pelo bom desempenho dele no Campeonato Italiano. No sábado, Mano assistiu à vitória do Milan por 3 a 1 sobre o Chievo e ficou satisfeito com a atuação de Ronaldinho. Ontem, o técnico esteve na capital da Espanha para ver o clássico entre Real Madrid e Milan e o observou novamente - dessa vez, o astro não brilhou.

A cúpula da CBF contratou Mano com discurso afinado: o de que ele deveria promover reforma radical na seleção e trabalhar basicamente com os mais jovens. Ronaldinho Gaúcho estará com 34 anos em 2014 e seria precoce afirmar que Mano pensa no reforço do craque a longo prazo.

Mas a relação entre Ronaldinho Gaúcho e CBF é movida por improvisos e afagos. Antes dos Jogos de Pequim, em 2008, o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, deu declarações públicas de apoio ao atleta. Queria uma nova oportunidade a Ronaldinho na seleção. "É um jogador que tem a possibilidade de fazer uma grande Olimpíada. Por favor, torcedor, apoie o Ronaldinho", disse. O então técnico da equipe, Dunga, entendeu o "recado" e levou o meia-atacante para a China. O projeto fracassou.

A última vez que Ronaldinho esteve na seleção foi em Porto Alegre, em abril de 2009, na vitória por 3 a 0 sobre o Peru, pelas eliminatórias do Mundial. Jogou poucos minutos, depois de substituir Elano. Desde então, as especulações de que voltaria a ser lembrado diminuíram numa queda proporcional ao futebol que ele vinha apresentando pelo Milan. Nos últimos meses, porém, Ronaldinho despontou com boas exibições.

Em entrevista ao Jornal As no fim da semana passada, ele disse que se sente como nos bons tempos. Para ser reintegrado à seleção, pesa ainda a favor do craque um leve recuo nas jornadas noturnas - fisicamente, está bem, embora tenha dito ao As que não vai abandonar as baladas, Mas agirá com comedimento, "dentro da normalidade".

COM A VERDE-AMARELA

Último jogo

3 a 0 sobre o Peru, em 1.º de abril de 2009, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Último gol

Vitória por 5 a 0 sobre o Equador, em 17 de outubro de 2007, no Maracanã

Gol mais importante

No triunfo por 2 a 1 contra a Inglaterra, no Mundial de 2002