Mano ainda conta com o meia para a Copa América O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, pediu calma e vai esperar até o último instante para contar com o meia Paulo Henrique Ganso na Copa América, em julho, na Argentina. Por mais que não queira antecipar decisões, o treinador já convive com a obrigação de procurar alternativa para ocupar a vaga do apoiador do Santos - o que admite não ser fácil, tamanho o talento do jovem de organizar o jogo.