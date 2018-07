Mano ainda não se convenceu de que Kaká tem de voltar

A possibilidade de Kaká retornar à seleção brasileira e disputar mais uma Copa do Mundo, está condicionada à próxima temporada no futebol europeu. Pelo menos é o que pensa o técnico Mano Menezes, que não tem convocado o meia do Real Madrid.

"Penso que ele pode ser importante ainda para a Copa de 2014 e penso que para isso vai ser importante a próxima temporada. Ela que vai dizer se ele pode vir a jogar pela seleção uma nova Copa", revelou Mano, durante o programa Arena Sportv.

O técnico ainda disse ter dúvidas sobre a condição física de Kaká, mas admitiu que conversou pessoalmente com o jogador para afastar a possibilidade de boatos sobre o assunto.

"Todos têm essa dúvida de que ele possa jogar. Acredito que até ele tenha essa dúvida. E, sem intermediários, nós conversamos recentemente. Depois da última pré-temporada, ele foi começar a jogar lá em outubro. Tanto que a primeira oportunidade que nós teríamos eu o convoquei, mas infelizmente ele não pode ir", completou o treinador.

Ronaldinho em alta. Mano tentou justificar as seguidas convocações de Ronaldinho Gaúcho, apesar de o jogador do Flamengo não estar em boa fase nem no clube nem na seleção. "Ronaldinho é um jogador cujo desempenho mais importante deve ser considerado na seleção brasileira. Se ele oscilar dentro do clube não é a parte mais importante."

A decisão de convocar Ronaldinho, segundo Mano, se deu porque ele não havia encontrado outro jogador para substituir Ganso quando o meia santista estava machucado. E indicou ainda que a opinião pública pesou.

Sobre o futebol que a seleção tem apresentado, o treinador prometeu uma evolução até a Copa do Mundo e disse não se importar com a demora em encontrar o time ideal. "Não estamos atrasados", garantiu Mano.

Robinho não tem sido lembrado e o treinador explicou que só quis dar um descanso ao atacante do Milan e garantiu que ainda conta com ele. "Não estou abrindo mão dele. Ele pode ser um dos mais experientes no grupo jovem como este", disse Mano.