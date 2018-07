Mano aponta Cruzeiro com 'grandeza de campeão' na vitória sobre o Corinthians Satisfeito com a classificação do Cruzeiro para as semifinais da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes apontou que o seu time teve "grandeza de campeão" na vitória por 4 a 2 sobre o Corinthians, na noite de quarta-feira, no Mineirão. O treinador fez elogios ao elenco, destacando que jogadores que começaram o duelo no banco de reservas foram decisivos para o triunfo, e apontou que o time vem construindo uma consciência tática nos últimos compromissos.