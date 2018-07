Mano aprova time e fala em grande clássico domingo

Uma mistura de lamentação com alegria. Este era o sentimento de Mano Menezes após o empate por 2 a 2 diante do Grêmio Prudente, ontem à noite, no interior de São Paulo. O técnico festejou a boa apresentação da equipe, mas não gostou do resultado. "Domingo jogamos mal (1 a 0 no Fluminense). Deste jogo não posso sair reclamando, com o time criando como criou", afirmou o treinador. "Cometemos falhas comuns de jogo, mas tivemos personalidade, criamos bastante chances e isso é jogar bem. Não ganhamos por detalhes."

Mano garantiu que Defederico não sai e elogiou a estreia de Bruno César. "Gostei do que vi ontem. Entrou, cobrou uma falta com qualidade... Não tenho dúvidas de que ele será o jogador que foi no Santo André e no Noroeste", elogiou. Mas nada de confirmá-lo entre os titulares no clássico. "Temos de esperar um pouco para definir o time do domingo. E ter um pouco de calma com o Bruno César. Sabemos que quando ele for solicitado, entrará e colaborará." Bruno César festejou. "Uma estreia melhor, impossível. A gente vinha treinando, o professor deu oportunidade e tive a felicidade de ajudar o Corinthians", disse o meia. "Estou tranquilo, confiante. Foi uma estreia boa e agora é pensar no Santos, manter os pés no chão e procurar fazer o melhor."

William saiu reclamando ontem. Disse que alguns jogadores renderam abaixo do esperado e levou enorme bronca de Mano. "A gente não faz análises individuais. Se ele estiver falando dele, eu concordo", detonou Mano.

Teste. A defesa do Corinthians terá um grande teste domingo. Acostumada a figurar entre as menos vazadas nas últimas competições, buscará ser a primeira a não sofrer gols do ataque santista, que até agora não foi parado por nenhum adversário no ano.

Chicão tem motivos de sobra para segurar os Meninos da Vila. No jogo do Paulista, em Santos, ele saiu bastante irritado com Neymar, que lhe aplicou um chapéu após um lance parado. Naquele confronto, o Corinthians teve dois jogadores expulsos e saiu derrotado por 2 a 1. / F.H.