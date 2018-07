Mano comemora e pede para torcida jogar sempre junto O técnico Mano Menezes estava bastante feliz, ontem, nos vestiários do Pacaembu. Pelo triunfo diante do time mais forte e competitivo do País e pela manutenção da liderança isolada. "Foi uma grande vitória, maior por se tratar de um adversário como o Santos, que sempre faz coisas boas", falou. "Uma vitória que traz consigo um aumento muito grande da confiança", seguiu Mano. Festejou, e já mudou o foco para o futuro. "A partir de agora, temos de entender que é apenas mais uma vitória num campeonato por pontos corridos. Vamos ter de fazer a mesma coisa diante do Internacional e do Botafogo (próximos rivais, quinta e domingo)."