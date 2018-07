Mano confirma retorno de Lucas Romero como titular do Cruzeiro no domingo

O técnico Mano Menezes não quis fazer mistério e encerrou nesta sexta-feira a principal dúvida na escalação do Cruzeiro para o duelo diante do Figueirense no domingo, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. De volta ao clube após representar a Argentina na Olimpíada do Rio, o volante Lucas Romero será titular.

Romero esteve com a seleção argentina até a semana passada, na decepcionante campanha que terminou ainda na primeira fase dos Jogos Olímpicos. De volta ao Cruzeiro, trabalhou na academia na quarta-feira e participou somente de parte do treinamento da última quinta. Mas foi o suficiente para convencer Mano de que merece a titularidade no fim de semana.

"Trabalhei com Marciel porque naquele treino específico o Romero não pôde treinar. Como nós tínhamos algumas dúvidas com relação à presença dele, utilizei no time reserva. Quando senti que ele estava bem, até mesmo conversando com o jogador, coloquei-o na equipe. É um jogador com bastante dinâmica e que percorre muitas distâncias nos jogos. Quero disciplinar essa distância e torná-la mais útil para a equipe", declarou Mano.

Em péssimo momento na temporada, ocupando somente a antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, o Cruzeiro ainda terá que lidar com a ausência de Fábio. Esta será a primeira partida após a grave lesão no joelho do goleiro, que desfalcará a equipe pelos próximos oito meses. Mas Mano fez questão de exaltar as outras opções do elenco para o gol celeste.

"Não tenha dúvida de que Fábio é um ídolo do clube, da torcida, é o jogador que mais fez jogos pelo Cruzeiro. A gente perdeu ele. Mas no futebol, embora reconheçamos a importância do capitão, não é permitido remoer ausência. Precisamos acreditar naqueles que estão aqui. O Lucas está, o Rafael está, o Elisson está. O Lucão também. Disse isso para a direção: quero permanecer com os goleiros que temos, pois existe confiança em todos eles", afirmou.