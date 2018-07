Mano convoca Brasil para amistoso com Alemanha O provérbio "depois da tempestade vem sempre a bonança" não deve ser usado para definir a atual fase da seleção brasileira dirigida por Mano Menezes. Recém-eliminada nas quartas de final da Copa América, a equipe tem uma agenda delicada pela frente. Hoje, o técnico divulga no Rio a lista dos convocados para o amistoso do dia 10 de agosto.