Mano convoca seleção e 'ignora' Corinthians

Mano Menezes ignorou manifestação de seu colega do Corinthians, o técnico Tite, e convocou ontem dois atletas do clube, Paulinho e Fábio Santos, para o amistoso do Brasil contra a Colômbia, dia 14 de novembro, nos Estados Unidos. Na prática, eles vão ficar quase uma semana sem treinar com os demais companheiros de clube, já na reta final de preparação da equipe para o Mundial do Japão.

"Não tenho especificamente o que falar sobre esse ou aquele clube", disse inicialmente Mano, antes de enfatizar que o milésimo jogo da seleção brasileira vai ser realizado numa quarta-feira e não vai interferir na rodada seguinte do Brasileiro.

Depois, ao ser questionado de forma mais clara sobre os interesses atuais do Corinthians, que não está preocupado com o Brasileiro e sim com o Mundial, Mano tentou dar uma resposta descontraída. "No planejamento que o Corinthians teve, Tite retirou jogadores de algumas rodadas, colocou outros e também pode fazer isso com esses dois jogadores convocados para esse período. Tenho certeza que vai fazê-lo com competência e não vai sentir um prejuízo tão grande", disse.

Incomodado com as perguntas, declarou que a seleção não pode abrir mão de seu objetivo maior, que é a formação de um grupo capaz de se sair bem na Copa das Confederações do ano que vem e de chegar à Copa do Mundo, em 2014, na condição de ser uma das favoritas.

O técnico mudou de ideia com relação à convocação de atletas que atuam no País. Quando anunciou os nomes que integrariam a equipe nos amistosos contra Iraque e Japão, afirmou que só chamaria quem estivesse fora do País para o confronto de novembro - o adversário ainda não havia sido anunciado; dias depois, a CBF confirmou que seria a Colômbia. Mano recuou em parte por causa da pressão de clubes europeus, que não se mostravam dispostos a liberar atletas para o jogo em Nova Jersey. Mas o técnico não abordou esse tema na entrevista de ontem.

Preferiu salientar que vem mantendo uma base e assim o time tem adquirido entrosamento. Nesse contexto, destacou a presença de Kaká novamente na lista. O meia do Real Madrid esteve muito bem nas duas goleadas recentes, contra Iraque e Japão.

Além da dupla do Corinthians, Mano chamou outros que despontam no Brasileiro: Neymar e Arouca, do Santos, clube que não tem mais nenhuma ambição na competição; Lucas, do São Paulo; Jefferson, do Botafogo; Rever, do Atlético-MG; Leandro Damião, do Inter; e Thiago Neves, do Fluminense.

Para não entrar em choque com esses clubes, a resposta já estava pronta. Os jogadores atuam na quarta, dia 14, e no dia seguinte já estarão de volta ao Brasil.