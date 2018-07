Mano deve chamar Fred e Luis Fabiano

WROCLAW - Mano Menezes voltará a convocar Luis Fabiano e Fred para a seleção brasileira neste ano e pede a colaboração e compreensão dos clubes brasileiros para que facilitem a liberação de jogadores para os amistosos até a Copa das Confederações de 2013. "Todos ganham com uma seleção forte", disse Mano.

Por nove dias, Mano pôde consolidar seu esquema tático, sem a presença de um centroavante fixo e com grande movimentação no meio campo. Mas admite que não deve ficar refém desse sistema e convocará artilheiros para ter opções de jogo.

Para cumprir essa função, os mais cotados são Fred e Luis Fabiano. Já Pato perdeu suas chances na seleção, depois de receber inúmeras oportunidades e não mostrar consistência diante de suas repetidas lesões.

O problema é que, para testar esses jogadores e opções táticas, Mano conta com pouco tempo, um agenda conturbada e a gritaria de clubes europeus e brasileiros, o que dificultará seu objetivo de formar um conjunto e dar identidade ao time.

Em novembro, os dois amistosos programados da seleção devem provocar polêmicas. No dia 14, nos Estados Unidos contra a Colômbia, clubes europeus já deixaram claro que não estão dispostos a não liberar seus jogadores. Isso porque há um acordo entre europeus e a CBF de não realizar jogos que significam viagens de mais de cinco horas para os atletas.

Já no dia 21, contra a Argentina em Buenos Aires, é a vez dos clubes brasileiros resistirem, no que será o último encontro do ano. Mas com clubes disputando o título nacional, um lugar na Libertadores e muitos lutando para não cair, a resistência dos técnicos e cartolas no Brasil tem sido forte diante de uma eventual liberação de seus craques.

No caso de Fred, a liberação só viria se estivesse claro que o Fluminense já tivesse conquistado o título. No caso de Luis Fabiano, o São Paulo não quer pensar em sua liberação enquanto não estiver garantido um lugar na Libertadores de 2013.

Mano apelou aos clubes para que cedam. "Vamos contar novamente com a compreensão dos clubes", disse após o jogo contra o Japão, há dois dias. "O crescimento é bom para todo mundo. O torcedor brasileiro vai aumentar sua autoestima, passa a acreditar mais e isso é vital para o futebol brasileiro", afirmou.

A CBF vem costurando um entendimento com clubes para de um lado evitar prejudicar os times mas garantir a liberação de jogadores que permitam a formação de um conjunto.

Outro obstáculo que Mano tem é a falta de um período mais longo para treinar. Apesar de dois amistosos em novembro e um em fevereiro contra a Inglaterra, em Londres, o treinador só voltará a ter tempo para fazer ajustes e treinar em março de 2013 em datas Fifa.

Não por acaso, no jogo contra o Japão, deu demonstrações que queria testar de fato o time titular. Mano só fez as substituições tradicionais de um amistoso faltando poucos minutos para terminar a partida. "Nem poderia ser diferente, porque a gente vem trabalhando na busca de uma seleção ideal", disse Mano. "Ela vem sendo encontrada aos poucos. Tivemos percalços no meio do caminho. Mas estamos nos aproximando do que se imaginava", disse.