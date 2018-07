Mano diz que está muito próximo da seleção ideal

Depois de dois anos de testes e muita pressão, a seleção brasileira finalmente ganha uma cara e Mano Menezes começa a fechar o grupo que irá preparar para os eventos no Brasil em 2013 e 2014. Em dia de Neymar, a seleção goleou ontem o Japão por 4 a 0 e fechou nove dias de treinamentos pela Europa referendando o sistema de jogo adotado pelo treinador. Falta só testar com as maiores seleções do mundo.

Na Polônia, o setor ofensivo do Brasil funcionou uma vez mais. Sem um centroavante fixo e com grande movimentação do meio campo apoiado pelos volantes que subiam, o esquema que Mano tenta implementar acabou envolvendo o Japão que, desde janeiro, havia sofrido apenas dois gols.

A vitória é a sexta consecutiva da seleção. No total, foram 24 gols, uma média de quatro por jogo, apesar dos adversários fraquíssimos. Ontem, deu até tempo de ouvir da torcida nas arquibancadas o grito de olé.

Mais do que os gols, porém, Mano faz questão de destacar que estava satisfeito com o volume de jogo criado e deu indicações claras que o time em campo era sua base. "Estamos definindo uma equipe base", disse o treinador, já apontando que a maioria deve ser chamada para o jogo do dia 14 contra a Colômbia, 9.ª no ranking da Fifa.

Para o treinador, a formação do grupo foi acelerada graças ao rendimento dentro de campo. "Não fizemos apenas as jogadas dos gols. Estamos tendo volume de criação. Dez gols em dois jogos é fora da normalidade", disse, somando os quatro de ontem com os seis contra o Iraque. "Mais importante que isso é que produzimos para fazer os dez gols. É mérito de uma formação que vai se encaixando", disse.

O sistema que Mano quer ver implementado é o de um "futebol total" que prevê a ausência de um centroavante de ofício. Mas o que exigia não apenas um meio campo criativo, mas também o posicionamento de dois volantes que pudessem dar apoio e ao mesmo tempo aparecer como surpresa.

Ontem, Paulinho e Ramires tiveram essa função que, na avaliação da comissão técnica, fez a diferença. Os dois subiram ao ataque, aproveitando os espaços que os atacantes abriam. Segundo Mano, foi a ausência de um centroavante que permitiu a chegada de Paulinho e Ramires. "Internamente nós estamos trabalhando com essa ideia há bastante tempo. Mas não havia se encaixado. Agora temos os jogadores de meio campo capazes de fazer isso", disse Mano.

O jogo. O Japão jogou aberto permitindo que a seleção pudesse chegar de forma envolvente até a área. O gol não demorou para surgir e foi justamente na aproximação de Paulinho ao ataque, como elemento surpresa. Aos 12 minutos, o jogador do Corinthians apareceu e marcou, num chute de fora da área.

O segundo gol contou com a ajuda do árbitro, que viu pênalti numa dividida entre a zaga e Kaká, aos 24. Neymar marcou. No início do segundo tempo, Neymar marcaria mais um. O Japão voltou a atacar e o Brasil começou a atuar nos contra-ataques e, numa dessas jogadas, Kaká completaria o placar aos 30 minutos.