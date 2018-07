Mano encerra o ano contente Mano Menezes está convencido de que a seleção brasileira evoluiu muito em 2012, um ano que começou muito mal para ele e terminou bem - e não por causa do título do Superclássico das Américas, que pouca importância tem, mas porque ele conseguiu montar o time que, com uma ou outra mudança, disputará a Copa das Confederações.