Mano espera desafios mais fortes para testar esquema

Mano Menezes tentou mostrar otimismo ontem diante da nova goleada da seleção. Mas admitiu: resta testar o sistema que colocou em campo agora contra uma seleção competitiva e que de fato mostre alguma resistência. O problema é que as chances de teste estão acabando. Até a Copa das Confederações, serão apenas mais quatro amistosos e Mano já aponta que o grupo está praticamente fechado.

Atuando contra o Iraque, que nada exigiu da seleção, o treinador montou um esquema ofensivo que na prática não contou com um centroavante fixo. O resultado foi um placar elástico, mas que também deu a chance para que vários jogadores deixassem seus gols. Oscar, Kaká, Neymar, Hulk e Lucas marcaram.

Mano preferiu ignorar o fato de o Iraque não ter nem sequer ameaçado. "A avaliação que fazemos é com os parâmetros da própria seleção, sem comparar com os adversários", disse. "Fizemos seis gols e o goleiro do Iraque foi um dos melhores em campo, com quatro defesas espetaculares, além de duas bolas na trave", disse. "A goleada poderia ter sido ainda maior."

Mas Mano sabe que a goleada de nada valerá se o sistema não funcionar com seleções que de fato tenham zagueiros à altura. "Precisamos agora fazer isso contra todos os adversários", disse. "Vamos enfrentar times maiores que nos vão exigir mais. Ainda cometemos erros de inversão, na saída bola", afirmou.

Neymar também confessou que está esperando adversários mais fortes para de fato testar a seleção. "Acho que vai ser bom jogar contra times maiores. Precisamos melhorar nosso entrosamento. É uma movimentação diferente que terá de ser testada", declarou. Além do Iraque, número 80 do ranking, o Brasil enfrentou a China, a África do Sul e o time B da Argentina.

Em novembro, o Brasil vai disputar dois jogos. Dia 14 pega a Colômbia nos Estados Unidos e dia 21 visita a Argentina para a decisão do Superclássico das Américas - provavelmente no estádio La Bombonera -, que foi adiada com o apagão em Resistencia. Em 2013, joga contra a Inglaterra e talvez Portugal.

Mano também admite que o esquema de grande movimentação, com quatro homens no meio e sem um centroavante tradicional, pode nem sempre funcionar. "Não chegamos lá ainda, temos um ano e meio para evoluir. Mas tenho dito que estamos vendo essa evolução e resultados vem mostrando isso", disse.