Mano esteve com a cabeça a prêmio

A seleção brasileira disputa amanhã, contra o Egito, no Catar, seu último amistoso em 2011, ano conturbado para o técnico Mano Menezes. Por pouco, ele não perdeu o cargo. A agenda da seleção começou promissora na temporada, com a marcação de amistosos contra equipes tradicionais. Aos poucos, a estratégia foi modificada. Pesou para isso a série de tropeços do Brasil contra grandes adversários - foi derrotado por França e Argentina, em 2010, e, depois, já em 2011, para Alemanha. Empatou com a Holanda, em junho, e com os argentinos, em setembro, no primeiro jogo do Superclássico das Américas.

Com o fracasso do time na Copa América, em julho, eliminado nas quartas de final pelo Paraguai após desperdiçar quatro cobranças de pênalti, o técnico esteve a ponto de ser demitido. A partida-chave ocorreu em 28 de setembro, em Belém, quando Mano e milhares de torcedores brasileiros assistiram a um show de Neymar. O Brasil venceu a Argentina por 2 a 0, com um gol do craque santista e outro de Lucas, ganhou o título do Superclássico e deu sobrevida ao treinador.

Pouco depois daquela partida, uma fonte da cúpula da Confederação Brasileira de Futebol disse ao Estado que "Mano tinha se livrado da guilhotina". A situação do técnico ainda não é confortável, mas o resultado de amanhã não deve ter influência em sua trajetória rumo ao Mundial de 2014. Mano estará sob observação na Olimpíada de 2012.

A CBF aposta no título que resultaria na conquista inédita de uma medalha de ouro para o futebol brasileiro em Olimpíadas. A fim de brigar pelo primeiro lugar, o time deve contar com Neymar e ainda três jogadores com mais de 23 anos. Se houver novo fracasso, Mano será reavaliado.

A CBF, no entanto, não analisa apenas os resultados. A direção da entidade está preocupada com a formação arrastada da equipe. Até agora é difícil saber quem são os titulares da seleção.

Incógnita. Desde que substituiu Dunga há um ano e três meses, Mano já escalou 63 jogadores. Qualquer criança que goste de futebol sabe que Neymar é um dos 11 nomes. Daniel Alves e Thiago Silva também estão na lista dos preferidos do técnico. No mais, tudo é uma incógnita.

Com a proximidade da Copa das Confederações, em junho de 2013, o primeiro semestre do ano que vem pode ser decisivo para Mano. Se não ganhar o ouro em Londres e não deixar claro um esboço de time para 2014, ele pode ver a Copa do Mundo no Brasil da arquibancada.

A CBF não vai alimentar especulações sobre o futuro dele . Como foi aprovado em 2011, mesmo sem tirar nota alta, contará com o apoio público do presidente Ricardo Teixeira - o mesmo que garantiu Vanderlei Luxemburgo e, depois, Emerson Leão no comando da seleção para a Copa de 2002 - os dois foram demitidos e Felipão conduziu a seleção na campanha vitoriosa na Coreia do Sul e Japão.

Das últimas vitórias obtidas pelo Brasil, quatro seguidas, a única que efetivamente valeu foi a do confronto com a Argentina, em Belém. Vencer Costa Rica, México e Gabão, na sequência, não acrescentou muita coisa.

Testes. Contra o Egito, amanhã, em Doha, o treinador vai escalar Daniel Alves e Thiago Silva, que ficaram entre os reservas contra o Gabão. No jogo realizado quinta-feira num gramado que parecia um charco, Mano testou o lateral Fábio, do Manchester United, e também a dupla de zaga com David Luiz e Luisão.

Mano pretendia aproveitar Kaká em pelo menos em um dos dois amistosos. O jogador foi cortado por causa de contusão. Continua nos planos da seleção, assim como Ronaldinho Gaúcho. Com os problemas médicos recorrentes de Ganso, o técnico busca alternativa para a criação.

Em meio a tantas cobranças em razão do futebol ruim da seleção em 2011, Mano vai começar 2012 sob pressão. Na CBF, a torcida é para que ele acerte. Mas se não conseguir montar um time e não ganhar o ouro em Londres...