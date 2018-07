Mano ignora Muricy e leva santistas

RIO

O técnico Mano Menezes ignorou o pedido do treinador do Santos, Muricy Ramalho, para que Neymar e Ganso fossem poupados do amistoso da seleção contra a Alemanha, no dia 10 de agosto, em Stuttgart - na mesma data, há o clássico com o Corinthians, pelo Brasileiro. Em sua primeira convocação depois do fiasco na Copa América, Mano chamou as duas estrelas santistas, alfinetou Muricy e demonstrou um comportamento diferente na entrevista coletiva.

Numa mudança de estilo em defesa pública de seu trabalho, Mano foi firme ao confrontar opiniões divergentes. Se não perdeu a postura habitual em nenhum momento, usou pela primeira vez termos como "terrorismo e conspiração" para mandar seu recado.

"Eu já estive do lado de lá e nunca reclamei de convocação de jogador. Os atletas devem ter como objetivo a seleção brasileira, assim como os técnicos", disse Mano, cutucando o colega de profissão, que recusou no ano passado convite para assumir a equipe pentacampeã mundial.

"Não vou ficar pensando no problema dos outros. Ninguém resolve os meus. Não temos nenhum tipo de acerto ou necessidade para fazer isso (liberar os atletas)", afirmou, em novo ataque ao técnico santista.

Ao fazer um balanço do período de um ano à frente da seleção, Mano reforçou que, apesar do fracasso na Copa América, a equipe não vai abrir mão de ser ofensiva. E pediu à imprensa que não faça alarde com o resultado de um jogo.

"É mais fácil jogar no erro do adversário. Com a pressão sobre os técnicos, é mais cômodo. Quando não tem resultado, colocam em questão o treinador. É preciso parar de fazer certo terrorismo com o resultado de uma partida. Vamos dar mais estabilidade à seleção, pelo menos externamente."

Enquanto comentava a exclusão do meia Elano na lista divulgada ontem, Mano classificou como "conspiração" uma possível associação de que o apoiador do Santos não foi chamado desta vez por ter desperdiçado um pênalti contra o Paraguai, o que provocou a recente eliminação do Brasil. "Isso não existe."

Dos 23 jogadores que defenderam o Brasil na Copa América, seis ficaram fora: Adriano, Elano, Jadson, Jefferson, Luisão e Sandro. A maior surpresa foi a convocação do desconhecido volante Luiz Gustavo, do Bayern de Munique.

Além dele, o zagueiro Dedé, o atacante Jonas e os meio-campistas Renato Augusto, Fernandinho (do Shakhtar, da Ucrânia) e Ralf, do Corinthians, também ganharam oportunidade de mostrar serviço. "Estamos no caminho certo", apostou Mano.

OS CONVOCADOS

Goleiros

Julio César (Inter de Milão)

Victor (Grêmio)

Laterais

Maicon (Inter de Milão)

Daniel Alves (Barcelona)

André Santos (Fenerbahçe)

Zagueiros

Lúcio (Inter de Milão)

Thiago Silva (Milan)

David Luiz (Chelsea)

Dedé (Vasco)

Meio-campistas

Lucas Leiva (Liverpool)

Ramires (Chelsea)

Elias (Atlético de Madrid)

Ralf (Corinthians)

Luiz Gustavo (Bayern de Munique) Paulo Henrique Ganso (Santos)

Renato Augusto (Bayer Leverkusen)

Lucas (São Paulo)

Fernandinho (Shakhtar)

Atacantes

Pato (Milan)

Fred (Fluminense)

Neymar (Santos)

Robinho (Milan)

Jonas (Valencia)