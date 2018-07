Mano inflaciona elenco para nova convocação

Há apenas uma exceção - Paulo Henrique Ganso. Contundido, o atleta do Santos conta com um prazo mais extenso para tentar o título na Argentina.

Mano deixou claro que Ronaldinho Gaúcho não está nos planos. Ele ficou fora da relação. Ao mesmo tempo, chamou Fred, Thiago Neves e o goleiro Fábio, do Cruzeiro. Os três chegam à seleção pela primeira vez desde que Mano Menezes assumiu a equipe, no ano passado.

Fábio se junta a Julio Cesar, Victor e Jefferson, mas não deve ficar entre os 22. Fred e Thiago Neves só permanecem no grupo se tiverem desempenho muito bom nos amistosos.

Mano vai anunciar a lista definitiva para a Copa América logo após o amistoso do dia 7, contra a Romênia, em São Paulo. O jogo vai marcar a despedida de Ronaldo da seleção. O maior artilheiro das Copas vai entrar em campo apenas no decorrer do primeiro tempo. No intervalo, receberá várias homenagens.

Depois da festa, a seleção volta para o segundo tempo sem o atacante e com o objetivo de tirar proveito do adversário.

Sobre o confronto com a Holanda, dia 4, em Goiânia, ele disse que a seleção não vai encarar o time europeu em busca de "vingança" - foi a Holanda que eliminou o Brasil no último Mundial.

Durante entrevista num hotel da zona sul do Rio, o técnico ainda fez uma ressalva sobre a ameaça de São Paulo ter um papel secundário na Copa do Mundo. "É o grande centro de futebol do Brasil. Espero que as pessoas envolvidas no projeto cheguem a um entendimento."