Mano leva jogo a sério, mas Ronaldo só pensa na festa O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, esteve ontem no Pacaembu, onde fez uma vistoria das instalações para o amistoso do dia 5, contra a Romênia. O jogo servirá também para marcar a despedida de Ronaldo com a camisa verde-amarela.