Mano Menezes admite mais mudanças na seleção brasileira

LOS CARDALES - Tenso após outro resultado ruim da seleção brasileira, o técnico Mano Menezes pediu um voto de confiança para Neymar e decidiu mudar a estrutura tática da equipe por causa das atuações nada convincentes de Paulo Henrique Ganso nos empates com Venezuela e Paraguai.

Foi o que ele deixou claro ao justificar a opção por Jadson na última partida. Em entrevista neste domingo, Mano admitiu que a seleção não alcançou a formação ideal. "Ainda não temos time."

Para ele, a presença de Jadson deu mais consistência ao setor de criação da seleção, no jogo de sábado, com o Paraguai. "Tivemos dificuldade ao deixar três na frente", comentou, num indício de que deve manter o meia do Shakhtar para o confronto de quarta-feira, contra o Equador, em Córdoba. O Brasil precisa vencer para garantir por suas próprias forças a classificação à segunda fase da Copa América.

Ao abrir mão de um terceiro atacante - fez isso ao barrar Robinho -, o técnico passou a adotar um esquema diferente do que imaginava quando assumiu o comando da seleção.

Dos jogos que dirigiu, Mano sempre citou o da vitória sobre os Estados Unidos, por 2 a 0, em agosto, como referência. Naquela partida, Ganso, Robinho, Neymar e Alexandre Pato atuaram juntos. O time que empatou sem gols com a Venezuela na estreia da Copa América também contou com os quatro atletas.

O treinador indicou que Neymar precisa da aproximação de "um jogador com mais rapidez" para render o que sabe. O escolhido, por enquanto, parece ser Jadson. "Não vou ficar mudando a todo momento, mas mudanças pontuais sempre são possíveis."

Sobre a reação de Neymar às críticas e às vaias do público em Córdoba, o técnico se pôs no papel de tutor do craque santista e disse que todos devem ter paciência com o jogador. "Vamos com calma. Ele está sofrendo uma marcação muito dura e está tentando aprender a sair disso."

Mano elogiou o jovem atleta de 19 anos e afirmou que o considera "um dos grandes jogadores promissores que temos e que já é uma realidade no Santos".

Questionado sobre o rendimento inferior dos atletas brasileiros na seleção em relação àquilo que têm apresentado nos clubes, Mano disse que outras estrelas da Copa América ainda não mostraram a que vieram.

Talvez quisesse se referir a Lionel Messi e Forlán. "Também não vimos os convocados de grandes equipes do mundo brilharem em grandes seleções. Isso parece bastante comum nos últimos anos."

