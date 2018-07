Mano Menezes e os jogadores criticam o 'pasto' do jogo

"Está ruim, todo mundo está vendo. Nessas situações, o importante é simplificar", disse Mano, que, no entanto, viu algo de bom no amistoso. "Jogadores que a gente gostaria de ver com a camisa da seleção, a gente viu. Isso foi algo positivo do jogo.''

O treinador se irritou durante a partida com um lance de Hernanes, em que ele tentou encobrir o goleiro para fazer um gol bonito e desperdiçou a jogada.

Normalmente mais contido, Mano Menezes protestou com gestos exaltados. Depois, vibrou com o gol marcado pelo meia e parece ter desculpado o ex-atleta do São Paulo.

"Perder aquele gol foi uma infelicidade. Mas persisti e consegui marcar depois", disse Hernanes, também contrariado com o gramado. "Estava complicado, a bola enganava a gente." Hernanes jogou ontem sua sexta partida pela seleção e fez seu primeiro gol com a camisa do Brasil.

O atacante Jonas, que não teve boa atuação e acabou substituído por Dudu, foi outro que saiu de campo impactado pelo que viu na capital do Gabão, em Libreville. "Difícil tocar a bola assim, tentar uma tabela."/ S.B.