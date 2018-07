Mano Menezes só vai convocar um jogador por time para seleção

RIO - A fim de evitar mal-estar com outros técnicos, dirigentes e torcedores de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, Mano Menezes vai convocar nesta terça-feira no máximo um atleta de cada equipe nacional para o último amistoso da seleção neste ano, contra a Colômbia, dia 14 de novembro, em Nova Jersey, nos EUA. A decisão foi tomada em comum acordo com a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na avaliação de Mano, os jogadores que atuam no País e que vão viajar para a Colômbia - o jogo será numa quarta-feira - já estarão à disposição dos clubes para a rodada do fim de semana seguinte do Brasileiro.

Mano não recebeu nenhum recado ou pedido de clubes, tampouco a CBF, para deixar de convocar um ou outro jogador. Ele acredita que o critério utilizado na convocação para os dois recentes amistosos da seleção, contra Iraque e Japão -, não afetou os clubes brasileiros.

Essa, porém, não é a leitura de alguns clubes europeus, que não vão se satisfazer com justificativas de que o amistoso é necessário para o planejamento da seleção brasileira, visando à Copa das Confederações, em 2013, e à Copa de 2014.

Embora não seja um adversário expressivo, a Colômbia pode ajudar a seleção a dar mais ritmo de jogo a Kaká, que voltou ao time com muita disposição e se destacou nas goleadas contra Iraque e Japão.

No dia 21 de novembro, o Brasil volta a jogar, contra a Argentina, pela final do SuperClássico das Américas, em Buenos Aires. A partida deveria ter sido disputada no início de outubro, na cidade de Resistência, na Argentina. Mas três apagões no estádio impediram o confronto.