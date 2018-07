Mano Menezes testa time com Elias e Nilmar

O técnico Mano Menezes manteve o esquema tático com três atacantes no primeiro treino da seleção brasileira na Inglaterra, na preparação para o amistoso de amanhã, às 15h30, contra a Ucrânia. Porém, testou duas mudanças no time que derrotou o Irã na quinta-feira, em Abu Dabi, com a entrada de Elias e Nilmar no lugar de Carlos Eduardo e Philippe Coutinho, respectivamente.

Desde que assumiu a seleção, após a Copa, Mano vem mantendo o esquema 4-3-3. Depois da vitória por 3 a 0 sobre ò Irã, ele sinalizou com a possibilidade de adotar o 4-4-2. Mas nada mudou no treino de ontem, no campo do Champneys Springs Hotel, onde o Brasil está hospedado, a 35 km de Derby, palco do amistoso.

Durante o treino, Mano manteve a escalação que começou o amistoso contra o Irã. E o time reserva acabou vencendo por 2 a 1 - Elias e Nilmar marcaram os gols antes de passarem para o lado dos titulares, enquanto Philippe Coutinho descontou.

Ao contrário do forte calor em Abu Dabi, os jogadores se depararam com temperatura por volta de 15 graus e muito vento na Inglaterra, o que foi motivo de comemoração. "Que maravilha", disse Mano. " Para jogar e correr, esse tempo ajuda bastante", disse o lateral André Santos.

Marketing. O que despertou a atenção no treino de ontem foi a chamativa chuteira rosa usada pelos jogadores da seleção que são patrocinados pela Nike. Mas Robinho refutou o apelido de "ataque cor de rosa". "Sou negão, maloqueiro e jogador do Santos", brincou o atacante. O treino de reconhecimento do estádio em Derby será hoje, às 12 horas de Brasília.