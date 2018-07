Mano monta time 'mais brasileiro'

A força e a estabilidade econômica vividas pelo Brasil nos últimos anos têm influenciado diretamente a formação da seleção para a Copa do Mundo de 2014. O próprio técnico Mano Menezes admite que o time está mais "brasileiro", sem ser amplamente dominado por atletas que atuam no exterior.

"A nossa economia melhorou muito. Os clubes estão com receitas maiores e podem segurar os jogadores de qualidade por mais tempo ou até repatriar alguns. Temos o exemplo do Santos, que segurou o Neymar, e hoje a seleção é meio a meio em relação a atletas que atuam aqui e fora", afirmou.

A declaração de Mano foi dada ontem durante o anúncio dos candidatos ao Prêmio Craque do Brasileirão. Dos 32 indicados, 17 já foram convocados pelo treinador. Excluindo dois amistosos contra a Argentina, quando Mano só pôde chamar atletas que atuam no País, a lista cai para 11.

"Isso é, sem dúvida nenhuma, a confirmação de que o futebol brasileiro vive hoje uma nova realidade. Temos de aproveitar essa condição e trazer os jogadores que atuam aqui para fazer parte da seleção", disse.

O treinador, inclusive, vê vantagem em convocar atletas de clubes brasileiros. "Sempre disse, desde o início do meu trabalho na seleção, que não era obrigatório jogar fora do País para estar na seleção. Nunca tivemos tanto jogadores na seleção atuando aqui como agora. Sei que há um desgaste porque o jogador está envolvido em jogos do Brasileiro ou da Libertadores, e até acho justo os clubes quererem ficar com seus atletas, mas é melhor poder acompanhar mais de perto."

Olimpíada. Os Jogos de Londres serão um divisor de água no trabalho de Mano. Segundo o treinador, depois da competição não serão mais realizados tantos testes e o foco passará a ser exclusivamente a Copa de 2014. "Vamos reduzir a questão dos testes e teremos um grupo mais definido de trabalho", disse. / R.R.