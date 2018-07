Mano não quer ver o Flamengo menosprezar rival

O treinador fez esse alerta várias vezes. Disse que o São Paulo busca a reação e tende a se sentir mais disposto a começar a volta por cima contra um time com o mesmo peso, como o Flamengo.

O técnico lamentou a lesão sofrida por Leonardo Moura no jogo contra o Goiás. O lateral deve ficar fora do time por três jogos, no mínimo. No seu lugar, será improvisado o zagueiro Luiz Antonio. No meio da defesa, Mano confirmou a permanência de Chicão, que deverá substituir Wallace.