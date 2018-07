Mano nega que tenha desgastado craque santista Em evento no Estádio do Pacaembu de um dos patrocinadores da CBF, o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, finalmente deu sua resposta ao presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, que o culpou, na semana passada, pelo desgaste apresentado por Neymar.