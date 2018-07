Mano prevê ano melhor de Souza. ''Pior é impossível''

Quando perguntado se o atacante vai viver um momento melhor a partir de agora, o técnico foi sincero. "Acredito que sim, porque pior é impossível. E digo isso pela própria trajetória do Souza no futebol. Sempre tivemos expectativa de que pudesse render mais do que vinha rendendo", afirmou o treinador, que também comentou sobre a participação do atacante no jogo. "O Souza briga mais pela bola na frente do que o Ronaldo, embora este leve vantagem em outros detalhes. Neste jogo, precisávamos de alguém que brigasse mais e o Souza foi importante."

Mano Menezes também comemorou a conquista da segunda vitória consecutiva em duas rodadas de Brasileiro. "Numa disputa por pontos corridos, se você demora para pegar no breu, quando acorda, acaba sendo tarde", disse. "Os resultados também foram importantes no aspecto emocional, porque, um time que sai da Libertadores, por tudo que essa competição representava para nós, e consegue duas vitórias seguidas, passa uma demonstração de que o trabalho está sendo feito com organização. Perdemos a chance de brigar por um título, mas não perdemos nosso norte."

Danilo. O treinador também teve de explicar a razão de ter colocado o meio Danilo, vaiado pela torcida nas últimas partidas, no segundo tempo da partida de ontem. "Estávamos sendo envolvidos pelo lado esquerdo e, naquele momento, o Danilo poderia ajudar nisso. A estatura do Danilo também era importante nas bolas altas, uma arma do Grêmio."

Apesar dos elogios ao ex-titular, o técnico deu a entender que ficou satisfeito com o desempenho do meio-campo formado por Ralf, Jucilei e Elias. "Tínhamos três homens de frente, mas também três de marcação no meio, o que nos deu mais competitividade. Perdemos um pouco em armação, mas como fizemos um gol logo, não precisávamos tanto da armação, o que facilitou."