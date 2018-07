Mano se frustra com a ausência de Kaká

A ausência de Kaká, afastado por contusão dos amistosos do Brasil com Gabão, na quinta-feira, e Egito, dia 14, frustrou o técnico Mano Menezes, que via nos dois jogos a primeira oportunidade de testar o meia do Real Madrid no grupo pós-Mundial de 2010. Mano não convocou nenhum atleta em atividade no País para os confrontos. Quis assim evitar desgaste com os clubes que estão na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com a decisão, ficou privado de escalar Neymar e Ronaldinho Gaúcho, os dois principais jogadores da seleção no momento.

Por isso, contava com Kaká para justificar em parte a opção de enfrentar dois adversários sem nenhuma tradição no futebol. Seus planos esbarraram em nova contusão do meia. "É claro que fiquei chateado, queria contar com todos os convocados", disse Mano Menezes.

O lateral Marcelo, colega de Kaká no Real Madrid, é outro que nem vai se apresentar à seleção por causa de problemas médicos.

Mano e a comissão técnica da seleção passaram o dia todo de ontem em viagem. A delegação saiu do Rio no final da noite de domingo, de onde seguiu para Frankfurt, na Alemanha. Lá, Mano e seus auxiliares se juntaram aos 21 convocados - todos atuam na Europa.

A equipe depois embarcou em voo fretado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a cidade de Libreville, no Gabão, numa nova e longa viagem para a comissão técnica, com duração de sete horas.

Após o amistoso contra o Gabão, a seleção brasileira viaja para o Catar, local da partida com o Egito.

Nos dois jogos, Mano vai poder analisar seis jogadores com idade olímpica: o goleiro Neto (Fiorentina), os laterais Fábio (Manchester United) e Alex Sandro (Porto), o volante Sandro (Tottenham), o meia Dudu (Dynamo de Kiev), e o atacante Kléber (Porto). O técnico trabalha na formação de uma equipe em condições de disputar o ouro nos Jogos de Londres, em 2012.