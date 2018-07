Mano também é culpado por atuação ruim de Ronaldo no Rio Ronaldo não é o único culpado pela fraca atuação que teve na derrota do Corinthians para o Flamengo. Lógico que o maior culpado é o próprio Ronaldo. Ele não faz boa partida desde 8 de julho do ano passado, na vitória sobre o Fluminense, no Brasileiro, quando fez três gols diante de quase 30 mil pessoas eufóricas no Pacaembu. O time acabava de conquistar a Copa do Brasil e ocupava a 5.ª colocação no Nacional. Ronaldo já fizera 14 gols na temporada. Mas de lá para cá só o que se viu foi o camisa 9 engordar. Cirurgia na mão direita e o desdém de Dunga, a Copa da África cada vez mais distante foram alguns dos motivos que provocaram o desânimo do astro mundial, dizem. Mas o ano do centenário vem aí e a conquista da Libertadores é prioridade para o Corinthians. Estamos nas oitavas de final e Ronaldo não consegue jogar nem caminhar. Não podemos nos esquecer das limitações físicas do craque, após uma série de problemas nos joelhos. Mas chegou a dar dó seu desempenho debaixo da tempestade de quarta-feira. O maior artilheiro das Copas parecia um reserva num time de casados e solteiros.