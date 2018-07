Mano tira pressão dos ombros de Kaká

Kaká volta hoje à seleção brasileira, no amistoso com o Iraque, com a responsabilidade de ajudar a resgatar o prestígio e a qualidade do time. Mas, desta vez, a estratégia é a de evitar que a passagem do meia pela seleção seja tão efêmera quanto foi a de Ronaldinho Gaúcho. O técnico Mano Menezes blindou o jogador do Real Madrid e fez questão de tirar dos ombros dele a pressão de um eventual status de salvador da pátria.

Na última vez que vestiu a camisa da equipe, Kaká deixou o gramado na África do Sul chorando a eliminação diante da Holanda nas quartas de final da Copa de 2010. Se chegar a 2014, o meia participará de seu quarto Mundial.

Consciente de que não pode nem queimar Kaká e nem transformá-lo no elemento de definição da seleção, Mano fez questão de adotar um tom de cautela para evitar os problemas que enfrentou na Copa América, quando chamou jogadores de maior experiência, e meses depois quando convocou Ronaldinho Gaúcho para o time. "Ainda é cedo para fazer avaliações. Vamos com calma. Não temos a necessidade de o Kaká chegar e exigir todas as soluções'', declarou.

Questionado sobre o fato de estar tentando uma vez mais trazer jogadores que participaram da Copa de 2010, Mano apontou que os momentos são diferentes. "A Copa América era uma competição oficial, que entendíamos ser aquele o caminho. Fizemos o que tinha de fazer naquele momento. As outras questões são pontuais'', disse.

Para ele, Kaká chega em um momento diferente para a seleção. "Entendo que a seleção esteja em outro momento. A tendência é que funcione melhor agora, porque temos a definição dos jogadores que começaram essa trajetória recente, que estão afirmados e têm confiança. É o melhor momento de continuar. E isso (convocação de jogadores mais experientes) é uma continuidade. O momento propício é agora.''

Mano estima que os dois amistosos - hoje contra o Iraque e no dia 16 contra o Japão - ajudarão a encaixar Kaká na seleção e a dar uma ideia do que poderá ser o posicionamento dele, ao lado de Oscar no meio de campo e de Neymar e Hulk no ataque.

Questionado se não o incomodava o fato de Kaká estar no banco do Real Madrid, Mano minimizou. "Isso é um problema do Mourinho'', disse. "Acho que os próximos meses serão de mais ritmo para Kaká no Real e o fato de ele ser titular ou não diz respeito ao que ele vive no Real. Aqui, ele vai ser comparado com os jogadores da seleção.''

Thiago Silva, um dos líderes do time, é outro que comemora a chegada de Kaká, até para dividir responsabilidades com ele. "Dentro da seleção, todo mundo tem responsabilidade. Mas, quando você vê um ídolo, ele é um cara que chama a responsabilidade para si nos momentos difíceis'', disse. "Vai ser bom principalmente para os meninos da frente, para passar tranquilidade.''

Posse de bola. Mano aposta que a presença de Kaká ajude a garantir maior posse de bola à seleção. "Estamos tentando colocar esse comportamento como filosofia de jogo na seleção.''

Gaúcho em baixa. Mano Menezes insinuou ontem que voltar a convocar Ronaldinho Gaúcho seria "andar em círculos''. O treinador fez vários testes desde que assumiu, mas reiterou que está chegando a hora de formar um grupo final para o Mundial.

Questionado sobre uma eventual convocação de Ronaldinho, depois da volta de Kaká, Mano desconversou. "Temos um caminho traçado e não podemos andar em círculos, senão chegaremos em 2014 com as mesmas pessoas que tínhamos em 2010.''

O treinador chegou a chamar Ronaldinho, mas o jogador voltou a cair de rendimento e acabou esquecido. E o presidente da CBF, José Maria Marin, disse, faz alguns meses, que se dependesse dele o jogador do Atlético-MG não voltaria ao grupo. "Estamos entrando na etapa final de composição do time'', ponderou Mano.