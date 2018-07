Mano vai buscar medalhões da Copa

Contratado para ocupar a vaga de Dunga, logo após a Copa do Mundo, o técnico Mano Menezes já dirigiu a seleção brasileira em três amistosos sem nenhum apelo - contra Estados Unidos, Irã e Ucrânia. Hoje, ele convoca a equipe para um jogo que pode ser definido como o de sua "estreia" com o uniforme do Brasil - o adversário será a Argentina, dia 17, no Catar. A lista de 23 atletas está cercada de expectativas. Mano deve chamar pelo menos dois ou três jogadores remanescentes do Mundial e que não foram lembrados desde o fiasco do Brasil na África do Sul.

Figuram entre os mais cotados o goleiro Julio Cesar, o lateral Maicon e o zagueiro Lúcio, todos da Internazionale de Milão. Mano conversou com eles na semana passada durante um giro à Europa. O atacante Neymar ficou fora dos amistosos com Irã e Ucrânia por atos de indisciplina no Santos. Agora, já perdoado, é nome praticamente certo na lista que vai ser divulgada a partir das 10h30, num hotel da zona sul do Rio. Há ainda a possibilidade da volta de Ronaldinho Gaúcho ao grupo, como teria indicado o próprio Mano, recentemente, ao jornal italiano Corriere dello Sport.

Mano Menezes passou os últimos dois dias de plantão na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e manteve contato por telefone com vários jogadores. Ele decidiu preservar os clubes que disputam o título do Campeonato Brasileiro ou ainda lutam por uma vaga na Libertadores de 2011. "É uma questão de bom senso", declarou, na tarde de quarta-feira, ao ser indagado sobre a hipótese de convocação de atletas de clubes que têm objetivos mais nobres na reta final da principal competição do País.

Desta forma, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians e ainda Botafogo, Grêmio e Atlético-PR não devem ceder jogadores para o amistoso contra o maior rival do Brasil no continente sul-americano. No caso dos três últimos clubes pode haver alguma exceção, por causa de uma coincidência. Para os jogos com Irã e Ucrânia, Mano levou três goleiros - exatamente os titulares de Botafogo (Jefferson), Grêmio (Victor) e Atlético-PR (Neto).

A presença de atletas de Santos e Internacional já não seria tão conflitante. Os dois têm vaga assegurada na Libertadores e parecem distantes da briga pelo título do Brasileiro. Assim, Neymar desponta como um dos favoritos na relação dos 23 nomes e o meia Giuliano, do Inter, vem no seu rastro.

Em sua primeira convocação, para o confronto com os EUA, em agosto, Mano chamou dez atletas em atividade no futebol brasileiro. Na segunda, para um período de treinos na Espanha, levou do País apenas o jovem Gabriel, de 17 anos, do Cruzeiro. A terceira lista somou sete jogadores de clubes que disputam o campeonato nacional.

Sub-20. Na quarta-feira, Mano se reuniu com Ney Franco, técnico do Coritiba e da seleção sub-20, para traçar a estratégia de planejamento do grupo que vai tentar garantir classificação para a Olimpíada de Londres, no Sul-Americano Sub-20, em janeiro e fevereiro no Peru. Na oportunidade, os dois discutiram sobre a viabilidade da realização de amistosos para a seleção de jovens antes do início da competição. É provável que haja pelo menos dois jogos da equipe antes da viagem ao Peru. Para o Sul-Americano, Neymar vai ser a principal atração do time do Brasil.

A NOVA SELEÇÃO

3

vitórias em 3 jogos, contra Estados Unidos, Irã e Ucrânia

7

gols pró e nenhum contra nos 3 amistosos. Alexandre Pato é o artilheiro do time com três