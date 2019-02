‘Mantínhamos uma luz de esperança por você’, diz Maradona em despedida para Sala

O ex-jogador de futebol e treinador Diego Maradona lamentou nesta sexta-feira, 8, a morte do jogador argentino Emiliano Sala. Por meio de suas redes sociais, Maradona disse que muitos ainda “mantinham uma luz de esperança” pelo compatriota que ficou desaparecido desde a queda de seu avião no dia 21 de janeiro e teve sua morte confirmada nesta quinta-feira, 7, por autoridades inglesas.

“Lamento muitíssimo essa notícia tão triste. Muitos mantínhamos uma luz de esperança por você, Emiliano”, afirmou Maradona em seu perfil no Instagram.

O ídolo argentino também mandou condolências para a família do jogador morto e agradeceu pelo respeito de torcedores de todo o mundo.

“Eu mando um grande abraço para sua família e amigos, e agradeço em nome dos argentinos pelo respeito de colegas e fãs de todo o mundo. Até mais, Emiliano!”, disse Maradona.

A Polícia de Dorset, condado inglês próximo ao Canal da Mancha, confirmou nesta quinta-feira, 7, que o corpo encontrado um dia antes no avião em que viajava Emiliano Sala é, de fato, do jogador argentino.

Sala e o piloto David Ibbotson estavam a bordo do avião que desapareceu do radar no Canal da Mancha em 21 de janeiro, no voo que ia da cidade francesa de Nantes para Cardiff, a capital do País de Gales. Os restos do avião ainda não foram resgatados. / Com informações da AFP.