Manuella Lyrio bate recorde sul-americano dos 200m livre no início do Finkel

O Troféu José Finkel começou nesta segunda-feira em Santos sem a conquista de índices para o Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), mas ao menos com a obtenção de um recorde sul-americano. A responsável por isso foi Manuella Lyrio, que liderou o classificatório dos 200 metros livre.

Manuella, que compete pelo Pinheiros, marcou 1min55s90 e superou a marca de Tatiana Lemos, obtida em novembro de 2009, em Berlim, com 1min56s53. Ainda assim, ficou distante do índice, que é de 1min54s01, e não exibiu muito otimismo para alcançá-lo na final.

"Eu vim esperando este tempo, e quis usar esta competição como teste, nadando forte desde as eliminatórias. Talvez não consiga repetir à noite, mas acho que outras nadadoras vão baixar o tempo e no mínimo se aproximar deste recorde. Já o índice está muito forte e não sei se irei ao Mundial", disse.

Na versão masculina dos 200m livre, Nicolas Nilo Oliveira, do Minas Tênis, liderou as eliminatórias, com 1min44s50. Já nos 100m costas, os melhores desempenhos foram da argentina Andrea Berrino, do Unisanta, com 59s24, e de Guilherme Guido, do Pinheiros, com 51s61.

Nesta segunda-feira, a partir das 18h30, serão realizadas as finais dos 200m livre, dos 100m costas e dos 4x50 metros livre nas versões masculina e feminina, além da disputa para mulheres dos 1500m.

O Finkel será disputado até o próximo sábado e serve como única seletiva para o Mundial de Piscina Curta, marcado para o período entre 6 e 11 de dezembro em Windsor, no Canadá.