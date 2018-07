Maracanã de R$ 1 bi passa ileso pelo TCU

BRASÍLIA

Autoridades do governo do Rio apresentaram ontem a conta sobre o custo do Maracanã a ministros e técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU). E, pelo menos na primeira impressão, conseguiram aprovação para a obra, que abrigará a decisão da Copa do Mundo de 2014 e saltou de um orçamento inicial de R$ 600 milhões para R$ 956.787.720,00.

Apesar do salto orçamentário de 59,5%, o TCU evitou críticas.

"Vamos examinar o projeto com bastante olho crítico e do ponto de vista técnico. Numa primeira vista, acho que está dentro do que a lei permite", afirmou o ministro Valmir Campelo, relator dos projetos do Mundial de 2014 no TCU.

Uma equipe do tribunal deverá avaliar o projeto do Maracanã dentro de um prazo de 45 dias. Segundo Campelo, o órgão tem sido o mais flexível possível, para não criar empecilhos. "Queremos que o Brasil seja não só campeão dentro do campo, mas também de transparência, moralidade e zelo da coisa pública", disse.

O Maracanã é a obra mais cara dentre os 12 estádios que servirão de palco para os jogos da Copa - R$ 400 milhões virão de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e R$ 556,8 milhões do governo fluminense. O vice-governador e secretário de obras do Rio, Luiz Fernando Pezão, prometeu que o valor apresentado é final.

"Não vai passar (de R$ 1 bilhão). Esperamos até baixar um pouco", afirmou Pezão, garantindo que o cronograma está sendo cumprido para a conclusão dos trabalhos em dezembro de 2012, como determinado pela Fifa.

Atualmente, cerca de 800 operários se revezam em dois turnos - se necessário, será criado um turno extra, disse o vice do Rio. O governo do Estado diz que 90% da parte interna do estádio já foi demolida, o que inclui arquibancadas, vestiários, banheiros, cabines e camarote.

Novo estádio. Um dos motivos do encarecimento do projeto final do Maracanã é a substituição da atual cobertura de concreto por uma estrutura de cabos e membrana tensionados, o que possibilitará iluminação uniforme. Estima-se que só a nova cobertura represente 27% dos gastos da obra (R$ 258,3 milhões).

De acordo com o presidente da Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro, Ícaro Moreno, o concreto da antiga cobertura estava numa situação pior do que tinha sido previsto, o que exigiu a substituição. Laudos técnicos de diferentes entidades condenaram a atual estrutura, e a superintendência do Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional (Iphan) no Rio autorizou a troca.

Com durabilidade prevista de 50 anos, a nova cobertura vai captar água da chuva, que será direcionada para a irrigação do gramado e os banheiros - estima-se uma economia de 50% no consumo de água com o sistema.

Cerca de 47% dos itens do orçamento da reforma do Maracanã são importados, como os sistemas de iluminação do campo. Uma das exigências da Fifa foi a opção por projetos de última geração que consomem menos energia.