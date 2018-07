Maracanã e arena no Recife podem sair das Confederações

Os dirigentes da Fifa traçaram ontem um quadro sombrio sobre a preparação do Brasil. Segundo eles, o Maracanã passou a ser dúvida para a Copa das Confederações e a exclusão da Arena Pernambuco, no Recife, é dada como "praticamente certa''. Também alertam que, com exceção de Rio e São Paulo, o País não conta com aeroportos em condições de receber os torcedores que desembarcarão no Brasil em 2014 e nem com hotéis em número suficiente para abrigá-los.

A Fifa considera excluir a cidade do Recife como uma das sedes da Copa das Confederações por causa da lentidão das obras de seu estádio. A ameaça foi feita ontem em Zurique, na Suíça, sede da entidade, durante a primeira reunião com o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e também do Comitê Organizador Local (COL), José Maria Marin.

A entidade alega, que diante do ritmo e dos prazos não cumpridos, tudo indicaria que a capital pernambucana não teria como sediar nenhum jogo do torneio de 2013.

A crise fez Marin enfrentar a primeira polêmica de seu mandato. Ao sair da reunião, ele ligou para o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e falou de sua preocupação. "A Fifa está muito preocupada. E não foi apenas um ou outro membro que levantou essa preocupação'', disse Marin. Ele terá na próximo quarta-feira, no Recife, uma reunião de emergência com Campos para tentar superar a crise.

Os dirigentes da Fifa deixam claro que a situação de algumas arenas é crítica. No caso do Maracanã, já se fala na possibilidade de levar os jogos das Confederações para o Estádio João Havelange. O prazo oficial de conclusão da obra do Maracanã é março de 2013, mas na Fifa muitos já duvidam que seja atingido.

Apesar de mais de um membro do Comitê Executivo da Fifa ter levantado o tema, o COL insiste que isso não é problema.

Segundo Marco Polo Del Nero, novo representante do Brasil na Fifa, há divergência entre os técnicos da entidade e os técnicos do COL. Os brasileiros acreditam que há tempo ainda para concluir o projeto. A Fifa já dá o caso como perdido. Para Marin, a capacidade do COL de fazer cobranças aos governos é limitada.

Pernambucano se defende. O governador Eduardo Campos (PSB) reafirmou ontem, de acordo com sua assessoria, que as obras da Arena Pernambuco seguem dentro do cronograma visando à Copa das Confederações. Isso poderá ser visto por Marin na visita que fará quarta-feira ao estádio. Então, o presidente da CBF e do COL terá condições de fazer um relato mais preciso ao presidente da Fifa, Joseph Blatter.

O governo garantiu que as obras do estádio estão 0,5% adiantadas, conforme constatou o ministro dos Esporte, Aldo Rebelo, ao vistoriar a obra no dia 7 de março. A estimativa é que a arena estará com 35% da obra concluída no final deste mês.

Já o secretário extraordinário da Copa em Pernambuco, Ricardo Leitão, assegurou, por meio de nota, não ter conhecimento de qualquer manifestação da Fifa em relação ao cronograma da Arena Pernambuco. "Continuamos a trabalhar firmemente, tendo como meta concluir as obras da arena em fevereiro de 2013. Com isso, Pernambuco sediará jogos da Copa das Confederações'', afirmou. /