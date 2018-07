Maracanã ganhou mil novos operários para evitar atraso Preocupadas com as seguidas mudanças na data de entrega do Maracanã, as empreiteiras responsáveis pelas obras do estádio reforçaram o contingente de operários que trabalham no local. Há poucos dias, o grupo de 5,5 mil subiu para 6,5 mil, que se revezam em três turnos. A nova data estabelecida pelo governo do Rio para dar as chaves do Maracanã à Fifa é 27 de abril.