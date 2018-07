Maracanã não terá público total no jogo Brasil x Inglaterra O Maracanã terá mesmo dois eventos-teste fechados e apenas um com público, o amistoso entre Brasil e Inglaterra em 2 de junho, antes da Copa das Confederações. A confirmação foi feita ontem pelo chefe da Casa Civil do governo do Rio, Regis Fichtner, durante encontro para tratar do planejamento operacional no torneio, que reuniu membros do governo local, Ministério do Esporte, Fifa e Comitê Organizador.