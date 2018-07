Maracanã: por dentro da reforma

Somente alguns setores do estádio, que continua em obras, foram abertos para as cerca de 27 mil pessoas (30% da capacidade total, de 78.838 lugares), entre operários da obra e seus familiares, autoridades e convidados.

A presidente da República, Dilma Rousseff (PT), assistiu à partida, mas não foi ao gramado para pontapé inicial ou discurso. Ficou no camarote ao lado do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e do prefeito Eduardo Paes (PMDB).

A festa teve show de diversos cantores e uma sonora vaia a Fernanda Abreu, que cantou o Hino Nacional vestindo uma camisa do Vasco.

Bem antes do início do jogo, que começou às 19h15, houve engarrafamento no entorno do estádio, apesar do esquema de trânsito montado pela prefeitura, e confusão entre as equipes de apoio. Alguns motoristas das vans contratadas pelo governo do Rio para fazer o transporte da imprensa até o estádio (já que não era possível ir de carro), por exemplo, não sabiam quais acessos deveriam usar.

O armador Rangel Oliveira, de 36 anos, que ganhou ingressos para ele e a esposa, utilizou o metrô e disse não ter tido dificuldade. O mesmo aconteceu com o eletricista Antônio Martins, de 49 anos, que lamentou não ter ganho ingresso para a filha. "Outros operários ganharam para os filhos. Eu, só para mim e minha esposa'', contou.

No setor da arquibancada reservado aos operários, alguma sujeira no chão próximo às lanchonetes. Assim como na véspera do evento, cambistas vendiam ingressos na porta. Houve confronto entre a polícia e manifestantes que protestavam contra o governador do Rio e o empresário Eike Batista, dono de uma das empresas que concorrem à concessão do Maracanã nos próximos 35 anos. Dois consórcios estão na disputa.

Dois manifestantes entraram no estádio e exibiram uma grande faixa: "Não à privatização e às demolições'', referindo-se ao estádio de atletismo Célio de Barros e o parque aquático Júlio Delamare. O edital de concessão do estádio à iniciativa privada prevê as demolições.

Ainda há coisas por fazer no Maracanã, onde foram gastos mais de R$ 1,3 bilhão nos últimos 14 anos em obras de modernização. A reforma atual teve início em agosto de 2010 e a "inauguração oficial", segundo o governo do Rio, ocorrerá só em 2 de junho, no amistoso entre Brasil e Inglaterra, e com capacidade máxima.

Pela previsão inicial, o estádio teria ficado pronto há quatro meses, em dezembro - prazo que a Fifa exigia para todas as seis arenas da Copa das Confederações. Em 2011, o consórcio responsável pela reforma informou que a marquise do Maracanã estava comprometida.

Uma nova cobertura teria de ser construída. A mudança encareceu a reforma do estádio em mais de R$ 200 milhões. Com a alteração, o prazo de entrega passou para fevereiro de 2013. Depois, 15 de abril. E, no último acordo com a Fifa, ficou decidido que ontem, 27 de abril, o estádio receberia o seu primeiro evento-teste. Só na reforma atual foram gastos R$ 932 milhões. Pelo orçamento inicial, seriam R$ 705 milhões.

Controvérsia. O projeto original, de 1947, queria fazer do complexo do Maracanã um verdadeiro parque olímpico, com direito a estande de tiro e até concha acústica. E chegou bem perto disso com o Maracanãzinho, o estádio de atletismo Célio de Barros e o parque aquático Júlio Delamare. Agora, o que importa para o governo do Rio são lojas, restaurantes e estacionamento. Júlio Delamare e Célio de Barros virão abaixo. Tudo para "viabilizar economicamente" o complexo, como gosta de dizer o secretário estadual da Casa Civil, Régis Fichtner.

Foi-se o Maracanã gigante, o "maior do mundo", da geral e dos públicos de 200 mil pessoas. E chega um novo estádio, moderno, confortável e caro.