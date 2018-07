Maradona chega à África contente e ansioso A seleção argentina e o técnico Diego Maradona chegaram ontem à África do Sul, que já recebeu as delegações de Brasil e Austrália. Na chegada, no aeroporto internacional de Johanesburgo, Maradona mandou beijos para os fãs mas não respondeu nenhuma pergunta da imprensa, que acompanhou o desembarque, Se disse "contente" por estar na África do Sul e "ansioso" pelo início da Copa. Os argentinos deixaram o aeroporto de ônibus rumo a Pretória, cidade a cerca de 60 quilômetros de Johanesburgo, onde se prepararão para a fase de grupos. Outra seleção que desembarcou na África do Sul ontem foi a da Dinamarca.