Maradona. Isso, sim, é celebridade

Maradona cumpre essa tarefa especialmente bem. Quem viu, ou vai ver, o documentário que sobre ele fez Emir Kusturica, conhecido cineasta internacionalmente premiado, e que no mês que vem será lançado em DVD aqui no Brasil, vai compreender isso muito bem.

Nesse filme, Maradona desfila as opiniões mais rasas e triviais sobre vários assuntos que vão de Bush a Fidel, do petróleo aos tóxicos, tudo dito dentro do figurino que traçou para si mesmo e da imagem que criou: o gênio rebelde, o herói romântico, que as desgraças e a fatalidade não conseguem dobrar, e que, mesmo do fundo de seus abismos, em luta titânica com seus demônios, mantém a chama pura do amor à família, aos amigos e à pátria.

Como às celebridades tudo é permitido, essa baboseira sentimentaloide, feita dos lugares-comuns mais repetidos, é ouvida e anotada por um reverente Emir Kusturica que parecia beber as palavras como se estivesse diante de um sábio, um gigante da raça. Às tiradas mais do que vulgares de Maradona, Kusturica dobrava-se de rir como se acabasse de ouvir um dos mais finos epigramas de Jorge Luis Borges, que, aliás, é citado no documentário várias vezes, não por Maradona, é verdade, mas de forma igualmente imprópria.

Bem, mas deixemos o documentário e voltemos à África. Maradona chegou e, naturalmente, sentiu a necessidade de dizer alguma coisa "impactante" antes que os jornalistas de plantão se impacientassem, guardassem suas câmeras e gravadores e corressem em busca de outra celebridade mais inspirada. Desesperado, procura daqui, procura de lá, Maradona finalmente entrou num banheiro e deu com os olhos nos vasos sanitários. Eureka!

Pediu que fossem mudados imediatamente os vasos da concentração argentina! Delírio entre os presentes. Tinha saído a declaração "inusitada"! Todos estavam exultantes, rádios e televisões, incluindo o africano Sunday Times que, parece, teve a suprema glória e o privilégio do furo. É claro que perplexos funcionários da Universidade de Pretória, onde a Argentina ficará hospedada, tentavam se assegurar que tinham ouvido bem. Como? Mudar as privadas? Por quê?

Porque o equipamento não é suficientemente moderno, responde "El Diez", sem hesitar um segundo. E logo emendou, exigindo para si mesmo, para seu banheiro particular na concentração, um "bidê com duas bancas", seja lá isso o que for. Novo corre-corre. O "Pibe de Oro" estava se superando!

Que diferença. O célebre urinol de Marcel Duchamp finalmente ofuscado pelo bidê de Diego Maradona. Que estreia! Logo na chegada à África uma "excentricidade" dessas, digna da mais desvairada cantora lírica. E, enquanto isso, ao pobre Dunga, que ainda não está à vontade no mundo das celebridades, só ocorreu exigir para sua concentração cercas, grades, cadeados e guaritas. Que diferença!