Maratona aquática nos Estados Unidos acontece entre tubarões, correntes frias e cãibras

Jesus Jiménez, The New York Times

Lori King, 47 anos, estava nadando rumo a Long Island, Nova York, quando uma barbatana de tubarão de repente surgiu da água. Era 3 de agosto e King estava a cerca de três quartos de uma maratona de natação de Block Island, Rhode Island, até Montauk, Nova York. Ela não viu o tubarão, mas sua equipe de apoio viu uma de suas barbatanas. Eles sabiam que o tubarão poderia ter trazido risco e ameaçado sua tentativa de completar uma jornada que muitos tentaram, mas ninguém conseguiu.

Até então, a equipe de King estava se movendo em formação de diamante ao redor dela: um barco à frente, um caiaque de cada lado e outro barco atrás. Amanda Fenner, que organizou a maratona de King, disse que se o tubarão tivesse chegado muito perto dela, a equipe teria de tirá-la da água a poucos quilômetros de terminar o trajeto de quase 40 quilômetros.

“Eu não queria ser a pessoa a tomar essa decisão”, disse Fenner, lembrando-se de um dos mergulhos de King em Tampa Bay, na Flórida, em 2013, quando ela foi puxada no quilômetro 33 de uma prova de 40 porque um tubarão começou a cercá-la. “Foi devastador para ela”.

Em vez disso, os capitães dos barcos rapidamente saíram da formação para criar essencialmente uma parede entre King e o tubarão. King só soube do problema depois de terminar o trajeto. “Sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia o que era”, disse King. “Sabia que eles iriam me contar depois”.

O tubarão não foi o único problema que King e sua equipe enfrentaram durante a jornada. Eles também viram dois outros tubarões, águas-vivas, golfinhos e uma lula bebê. Alguns membros da tripulação vomitaram de enjoo. Em certo momento, King sofreu cãibras tão severas que ela não conseguia mais dar pernadas. E, ao longo do trajeto, ela foi forçada a lidar com correntes frias - só de maiô, touca e óculos de proteção.

Mas, depois de 8 horas, 39 minutos e 45 segundos, King completou sua jornada, considerada uma maratona de natação por ter pelo menos 10 quilômetros (6,2 milhas). Se sua prova for certificada, como se espera, pela Federação de Nadadores de Maratona, um processo que pode levar vários meses, ela será reconhecida como a primeira pessoa a nadar de Block Island a Montauk. “Tive de dizer a mim mesma: ‘Você só precisa se sentir confortável em estar muito desconfortável’”, disse King, que começou a nadar quando criança. “É aquela linha tênue em que ou você continua ou desiste”.

Do meio ao final do verão, surgem vários nadadores de maratona nos Estados Unidos e além, acariciando mares, lagos e rios para aproveitar as águas geralmente mais quentes e as correntes mais calmas. A federação tem várias provas para analisar.

Marcie Honerkamp, que observou o nado de King, disse que, para evitar correntes fortes, King não podia nadar em linha reta entre Block Island e Montauk. Em vez disso, ela teve de nadar 38,47 quilômetros em um grande U em direção ao sul, mais para dentro do Oceano Atlântico. As pontas mais próximas de Block Island e Montauk estão a cerca de 21 quilômetros de distância. “Ela nadou 38 para ficar na corrente, caso contrário, as águas a teriam levado para Connecticut”, disse Honerkamp. “Seria muito difícil lutar contra essa corrente”.

A federação já certificou King pelo trajeto mais longo. Em junho, ela nadou 42 quilômetros no Canal Kaiwi, da ilha havaiana de Molokai até a ilha de Oahu, em 14 horas e 38 minutos, segundo a federação. Em 2016, ela nadou pelas Bermudas - cobrindo uma distância de 58 quilômetros em 21 horas, 19 minutos e 45 segundos - tornando-se a primeira mulher a fazê-lo.

Seu currículo inclui dezenas de maratonas. Para King, esse mergulho foi pessoal porque as águas ao redor de Long Island são onde ela começou a nadar em águas abertas com um grupo. “Não importa o que eu tenha feito durante o ano, não importam os grandes trajetos, eu sempre volto para o grupo”, disse King.

Para se preparar, King, que é pesquisadora de saúde pública, passou várias semanas treinando, nadando cerca de 5 quilômetros por dia. A prova mais longa do treinamento, que é de cerca de 24 quilômetros, tem menos a ver com distância e mais com uma chance para King ver se ela consegue suportar a temperatura da água por um longo período. Mesmo que King nade freestyle em águas abertas, a maior parte de seu treinamento ocorre em piscina, onde ela pratica todos os tipos de braçadas para mesclar uso muscular, frequência cardíaca e velocidade.

“Cada mergulho é um recomeço para mim, e trato cada prova e treinamento, independentemente da distância, como se fosse o primeiro”, disse King. “Não acho que só porque terminei um trajeto difícil vou automaticamente terminar outro. Cada mergulho me deixa nervosa e, no final, humilde, porque você percebe como o que veio fácil poderia ter sido difícil”.

Além dos preparativos físicos, a logística da jornada foi um desafio que exigiu meses de reuniões para descobrir detalhes, como temperatura da água e fases da lua que poderiam afetar as marés e a vida selvagem na água.

Além de observadores, a equipe de escolta de King incluía dois capitães de barco, dois canoístas e alguém para observar o clima. “Cada pessoa tinha um trabalho específico para garantir que tudo transcorresse perfeitamente e que não houvesse distrações”, disse Fenner, que liderou o planejamento da prova de King. “Tentamos manter o máximo de informações estressantes longe dela, para que ela não se preocupasse”, disse Honerkamp. “Nós meio que dissemos: ‘Continue nadando, continue nadando, continue nadando. Nós vamos cuidar do resto’. Foi assim que toda a equipe trabalhou”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU