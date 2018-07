Maratona Aquática: Poliana já planeja a temporada

SÃO PAULO - A classificação antecipada deve ser um grande diferencial na preparação da única brasileira garantida por enquanto na disputa da Maratona Aquática da Olimpíada de Londres. Trata-se de Poliana Okimoto.

O técnico da nadadora, Ricardo Cintra, admite que as dificuldades antes dos Jogos de Pequim, há quatro anos, atrapalharam bastante o sonho da primeira medalha na modalidade.

“Da outra vez, só conseguimos garantir a vaga dois meses antes da Olimpíada (Poliana foi à China por sua colocação pelo ranking e não pelo Mundial, como desta vez), então a programação foi feita em função de obter esta classificação e, na sequência, a preparação foi meio de qualquer jeito”, admitiu Cintra. “Agora será diferente. Temos quase um ano. Na próxima semana vamos nos reunir com o Comitê Olímpico Brasileiro para os últimos acertos do cronograma de trabalho.”

O técnico já tem ideias do que pretende fazer na temporada. Cintra quer que Poliana faça pelo menos dois treinamentos em altitude – um no início do ano que vem e outro às vésperas da Olimpíada.

“Também planejamos fazer o maior número de provas possível, de preferência em locais com água gelada, que é a condição que iremos encontrar em Londres. Vamos precisar fazer uma adaptação nesse sentido”, complementa, sem esconder que nadar em água fria sempre foi uma dificuldade para a brasileira.

No entanto, a fase de Poliana é animadora. No mês passado, a brasileira sagrou-se vice-campeã pan-americana nos Jogos de Guadalajara, repetindo o desempenho obtido no Rio, em 2007.

“É um sinal de que consegui manter minha competitividade nos últimos quatro anos”, ponderou a atleta na ocasião.

Ainda há uma chance de o Brasil levar mais uma representante a Londres. Ana Marcela Cunha é a primeira atleta na lista de espera da Federação Internacional de Natação (Fina) e se alguma das já classificadas desistir ou se contundir, a campeã mundial dos 25 km poderá garantir sua participação.

A chance da brasileiera é real porque algumas das competidoras da maratona aquática também têm índice para provas de fundo da natação e não haverá possibilidade de um bom intervalo de descanso entre os dois eventos. O fato pode levar atletas a escolher apenas uma modalidade para não prejudicar o desempenho na outra.