Maratona de Boston é adiada para setembro devido ao coronavírus

Os organizadores da Maratona de Boston, nos Estados Unidos, decidiram nesta sexta-feira adiar a tradicional corrida para o dia 14 de setembro por causa das preocupações com a pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, de acordo com o prefeito Marty Walsh.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

A Associação Atlética de Boston, responsável pela maratona, vinha se abstendo de decidir o destino da corrida até então agendada para o dia 20 de abril, enquanto que outros grandes eventos esportivos vinham sendo cancelados ou adiados em todo o mundo.

Mas nas últimas semanas a pressão aumentou sobre as autoridades de Boston e das sete cidades ao longo do percurso de 42,195 quilômetros. Alguns manifestaram preocupação não apenas pela saúde dos 31 mil corredores inscritos, mas também pelos cerca de um milhão de espectadores que tradicionalmente assistem a corrida, muitas vezes em contato direto com os atletas.

As restrições ordenadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para viagens da Europa complicaram ainda mais os esforços para salvar a maratona, pois milhares de estrangeiros costumam competir na prova.

A Maratona de Boston nunca foi oficialmente cancelada desde a sua primeira edição em 1897, embora tenha havido um cancelamento de fato em 1918, quando o final da Primeira Guerra Mundial e uma pandemia global de gripe forçaram os organizadores a mudarem para um formato de revezamento.

Nos últimos dias, a Maratona de Roma foi cancelada, a Maratona de Paris foi adiada para 18 de outubro e a Maratona de Barcelona postergada para 25 de outubro devido ao surto do Covid-19.