Maratona de jogos na temporada faz Corinthians inchar elenco

SÃO PAULO - Uma maratona de jogos em fevereiro e viagens longas e desgastantes pela primeira fase da Libertadores fizeram com o que o Corinthians inchasse seu elenco para o início de temporada.

O elenco é numeroso - são 32 atletas -, e cada titular tem seu reserva imediato, salvo a posição de primeiro volante, de Ralf.

"Se chegarmos às finais da Libertadores e também do Paulistão, vamos disputar mais de 70 partidas no ano. Isso pesou nesta decisão, mais do que as viagens", afirma o gerente de futebol Edu Gaspar, um dos responsáveis pela montagem do elenco.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista, dia 21, contra o Mirassol, no Pacaembu. A maratona de jogos já começa em fevereiro. Serão nove partidas num intervalo de 29 dias - na média, um jogo a cada 3,2 dias.

A primeira das três viagens na fase inicial da Libertadores será na estreia na competição, dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Pela primeira fase do torneio, o Corinthians ainda terá de ir ao México, para jogar com o Cruz Azul (14/3), e ao Paraguai, para enfrentar o Nacional (11/4).

Esses jogos serão disputados dividindo as atenções com o Estadual. "Estamos definindo as datas das viagens. Se vamos antes, alguns dias antes ou se chegamos para o jogo", diz Edu.

A tendência é a delegação corintiana ir dois dias antes pelo menos para as partidas na Venezuela e no México.

É provável que o elenco se divida. Os reservas disputem os jogos do Campeonato Paulista que antecedam aos da Taça Libertadores. "Só não acho que temos um elenco inchado. Eu diria equilibrado, exceto no ataque, que temos quatro jogadores com características parecidas (Liedson, Adriano, Elton e Bill)", afirma o gerente de futebol.

Esse excesso de jogadores - e outros ainda podem chegar, caso do volante Cristian - fará com que vários atletas não sejam inscritos na Libertadores.

Os recém-contratados são os que mais correm o risco de ficar fora. É o caso do meia Vítor Júnior, apresentado oficialmente ontem. "É difícil saber se vou jogar mais o Paulista ou a Libertadores, que é meu sonho", admite.