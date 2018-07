Maratona de Madri reforça segurança após atentado

A segurança vai contar com 400 policiais da força nacional e ações de prevenção, contando com cães farejadores e motocicletas. Apesar de reforço, as autoridades avisam que não receberam qualquer tipo de ameaça.

"Não detectamos qualquer risco, mas entendemos que neste momento é importante que policiais da força nacional reforcem sua participação [no evento]", afirmou Cristina Cifuentes, porta-voz do governo local.

A preocupação se justifica em razão do atentado ocorrido ao fim da Maratona de Boston, uma das mais tradicionais do atletismo. Duas bombas explodiram próximas à linha de chegada, causando a morte de três pessoas e deixando mais de 180 feridos.